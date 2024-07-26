Гвардиол — о первом сезоне в «Манчестер Сити»: «У меня не было уверенности»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол рассказал о своей адаптации в клубе.

Напомним, прошлый сезон стал первым для хорватского футболиста в качестве игрока «горожан».

«У меня был период, когда у меня не было уверенности, но это нормально. Я знал, что так будет в первом сезоне. Мы все поддерживаем друг друга. Я много разговаривал с Джоном Стоунсом, Кайлом Уокером, Матео Ковачичем. Хорошо, когда рядом есть такие люди», — цитирует Гвардиола журналист Джо Брэй.

В прошлом сезоне 22-летний защитник принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три голевые передачи.