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Гвардиол: «Хочу выиграть Суперкубок Англии и показать, что мы готовы к сезону»

26 Июля 2024 • 19:39 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 17:00

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол поделился ожиданиями от предстоящего матча Суперкубка Англии против «Манчестер Юнайтед».

— Я просто хочу выиграть Суперкубок и показать, что мы готовы к новому сезону. Если мы выиграем, это будет как ветер за спиной, подталкивающий нас, — цитирует Гвардиола журналист Джек Гоган.

Матч за Суперкубок Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 10 августа. Стартовый свисток арбитра дожжен будет прозвучать в 17:00 по московскому времени.

Напомним, «Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии, а «Манчестер Юнайтед» выиграл прошлый розыгрыш национального Кубка.

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