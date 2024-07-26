Гвардиол: «Хочу выиграть Суперкубок Англии и показать, что мы готовы к сезону»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол поделился ожиданиями от предстоящего матча Суперкубка Англии против «Манчестер Юнайтед».

— Я просто хочу выиграть Суперкубок и показать, что мы готовы к новому сезону. Если мы выиграем, это будет как ветер за спиной, подталкивающий нас, — цитирует Гвардиола журналист Джек Гоган.

Матч за Суперкубок Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 10 августа. Стартовый свисток арбитра дожжен будет прозвучать в 17:00 по московскому времени.

Напомним, «Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии, а «Манчестер Юнайтед» выиграл прошлый розыгрыш национального Кубка.