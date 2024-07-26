Мбете-Табу: Гвардиола думает только о футболе

Защитник «Манчестер Сити» Люк Мбете-Табу высказался о наставнике команды Хосепе Гвардиоле.

— Он любит то, что делает, перфекционист. Гвардиола любит футбол, это все, о чем он думает. Мне повезло работать под его началом. Он многому меня научил, заставил понимать игру по-другому. Я благодарен ему за это, — цитирует Мбете-Табу Mail Sport.

20-летний защитник является воспитанником «Манчестер Сити». За основную команду «горожан» он принял участие только в трех играх. При этом на его счету есть результативная передача.

Трудовой договор Мбете-Табу с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года.