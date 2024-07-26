Магуайр назвал самый сложный момент в карьере

Защитник Гарри Магуайр высказался о пропуске из-за травмы Евро-2024. По словам футболиста, это был самый сложный момент в его карьере на сегодняшний день.

«Это был действительно сложный момент в карьере. Возможно, это самый сложный момент в карьере на сегодняшний день. Я усердно работал весь год, чтобы сыграть в важных моментах конца сезона, а потом поехать на Евро и попытаться выиграть турнир для своей страны. Я чувствовал, что нахожусь в отличной физической и психологической форме, чтобы выстцпить на самом высоком уровне. Травма была тяжёлым моментом», - сказал Магуайр в интервью Sky Sports.

На Евро-2024 сборная Англии дошла до финала, где проиграла Испании со счётом 1:2.