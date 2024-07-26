«Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне

«Манчестер Сити» может потерять Кевина де Брёйне – бельгийский полузащитник может переехать в Саудовскую Аравию этим летом или следующим. В английском клубе уже думают о том, кем можно было бы заменить де Брёйне. Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк в колонке на CaughtOffside, «Манчестер Сити» в качестве преемника де Брёйне видит Джамала Мусиалу из «Баварии».

Фальк отмечает, что Мусиала подумывает об уходе из «Баварии» с учётом того, что в следующем году мюнхенцы станут слабее – клуб наверняка покинут Альфонсо Дэвис и Йозуа Киммих. Мусиала хочет играть в команде, которая каждый год ставит задачу выиграть Лигу чемпионов.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 21-летнего Джамала Мусиалу в 130 миллионов евро.