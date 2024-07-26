Трансфер Мазрауи в «Вест Хэм» сорвался – «Манчестер Юнайтед» активизировался

Защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи не перейдёт в «Вест Хэм». Лондонский клуб вышел из переговорного процесса, не сумев договориться с агентом 26-летнего игрока. При этом с «Баварией» «молотобойцы» ранее договорились, о чём рассказывает немецкий Sky.

Теперь на подписании Мазрауи настраивает другой клуб Английской премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» активизировались и находятся в продвинутых переговорах по трансферу марокканского футболиста, отмечает источник.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Нуссера Мазрауи в 30 миллионов евро.