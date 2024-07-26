Трансфер правого защитника в «Манчестер Юнайтед» зависит от будущего Аарона Уан-Биссаки. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, перед покупкой нового игрока обороны «красные дьяволы» хотят определиться с будущим 26-летнего англичанина.

Ранее появилась информация, что Уан-Биссака хочет продолжить карьеру в миланском «Интере».

В прошлом сезоне защитник принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив три результативные передачи.

Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость Уан-Биссаки в 20 миллионов евро.