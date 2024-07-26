Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал ответ по своему будущему. Как известно, действующий контракт испанского специалиста с чемпионом Англии последних лет рассчитан ещё на один сезон – до конца июня 2025 года.

«Если ты любишь то, что делаешь, то зачем останавливаться? Мне нравится эта работа так же, как и в тот момент, когда меня только наняли. Так что продолжаем», - слова Гвардиолы приводит Daily Mail.

Слова Хосепа Гвардиолы наводят на мысли о том, что испанец может продлить контракт с «Манчестер Сити». При этом недавно слухи связывали Хосепа с переходом в сборную Англии через год.