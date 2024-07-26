Датский полузащитник Йеспер Линдстрём перебрался на правах аренды из «Наполи» в «Эвертон». Об этом сообщает пресс-служба «ирисок».

Уточняется, что аренда рассчитана на один сезон с возможностью последующего выкупа.

Ранее появилась информация, что аренда 24-летнего Линдстрёма обойдется «Эвертону» в три миллиона евро, а сумма выкупа составит 22 млн.

За «Наполи» хавбек принял участие в 29 играх, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.

В первом туре нового сезона Английской премьер-лиги «Эвертон» встретится на своем поле с «Брайтоном». Старт поединка запланирован на 17:00 по мск.