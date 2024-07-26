«Манчестер Сити» или «Барселона»: Назван фаворит в борьбе за Ольмо

В прессе появилась информация о том, что «Манчестер Сити» сделал «РБ Лейпцигу» предложение по трансферу полузащитника Дани Ольмо. Как сообщает немецкий Sky, эта информация не соответствует действительности – «горожане» предложения не делали.

Отмечается, что лидером в гонке за Ольмо является «Барселона». При этом «РБ Лейпциг» уведомил каталонцев, что им необходимо увеличить предложение – первое было отклонено. Переговорный процесс продолжается.

Стоит сказать, что Дани Ольмо хорошо показал себя на Евро-2024. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 60 миллионов евро.