Магуайр оценил прогресс «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался по поводу прогресса команды. Прошлый чемпионат Англии «красные дьяволы» завершили на восьмом месте.

«Я не думаю, что мы за одну ночь перейдём от восьмого места в чемпионате Англии к завоеванию всех трофеев. Но я действительно думаю, что сейчас мы движемся в правильном направлении, и решения, которые принимают руководители, помогут «Манчестер Юнайтед» вернуться туда, где он должен быть», - слова Магуайра приводит BBC.

Сезон 2024/2025 для «Манчестер Юнайтед» открываться матчем за суперкубок Англии, соперником будет «Манчестер Сити».