Магуайр упрекнул СМИ и фанатов сборной Англии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался по поводу критики, с которой сборная Англии сталкивалась на Евро-2024. Как известно, сам Магуайр на турнире не выступил из-за полученной ранее травмы.

«Да, возможно, выступления были не потрясающими, но это соревнование. Здесь нельзя позволять себе совершать ошибки. Вы видели, что в целом на турнире было не так много результативных побед.

Я просто не знаю, чего ожидали СМИ и болельщики. Что мы обыграем Сербию со счётом 4:0, а Данию со счётом 3:0? Они думали, что это будет просто прогулка в парке?» - сказал Магуайр BBC.

В финале Евро-2024 сборная Англии проиграла Испании со счётом 1:2.