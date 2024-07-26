Вингер Джедон Санчо может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, хотя его конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом был улажен. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на Daily Mail, Санчо интересен нескольким большим клубам.

«Боруссия» хотела бы вернуть Санчо, но дортмундцы сталкиваются с финансовыми ограничениями. «Ювентус» тоже продолжает следить за игроком, однако интерес со стороны «ПСЖ» более предметный. Что касается «Ливерпуля», то источник предполагает, что Джедон остаётся на радаре мерсисайдцев.

Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Джедона Санчо в 30 миллионов евро.