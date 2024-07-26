Джеймс: «Думаю, Мареска хорошо проявил себя в первые недели»

Капитан лондонского «Челси» Рис Джеймс поделился ощущениями от первых недель работы под руководством нового тренера Энцо Марески. Напомним, итальянский специалист в июне покинул «Лестер» и подписал контракт с «пенсионерами».

«Думаю, Мареска хорошо проявил себя в первые недели. Он установил высокие стандарты. Я с нетерпением жду начала сезона», – сказал Джеймс в интервью ESPN.

Рис пропустит первые три тура нового розыгрыша Английской премьер-лиги из-за дисквалификации, так как получил красную карточку в матче с «Брайтоном» в мае. В прошлом сезоне Джеймс успел провести в чемпионате всего 10 матчей по причине различных травм.