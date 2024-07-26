Магуайр назвал условие своего ухода из «Манчестер Юнайтед»

Защитник Гарри Магуайр назвал условие, при котором он покинет «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

«Останусь ли я? Если только клуб не скажет мне, что я выставлен на трансфер или что я больше не нужен. Всё, что я слышал, и все действия, которые показывал мне клуб, говорят о том, что я являюсь частью будущего. Пришло время снова сделать «Манчестер Юнайтед» успешным и бороться за большие трофеи», - сказал Магуайр в интервью Sky Sports.

Стоит сказать, что в последние годы Гарри Магуайр регулярно сталкивался с критикой.

Первый официальный матч сезона 2024/2025 «Манчестер Юнайтед» проведёт 10 августа – против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.