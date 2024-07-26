«Манчестер Сити» сделал предложение по трансферу полузащитника из Бундеслиги

«Манчестер Сити» в ближайшее время может пополнить свои ряды новым полузащитником. По информации от Foot Mercato, «горожане» обратились к «РБ Лейпцигу» с предложением по трансферу Дани Ольмо.

Напомним, немецкий клуб требует за своего полузащитника в районе 60 миллионов евро. За трансфер Дани также борется каталонская «Барселона», но плохая финансовая ситуация пока не позволяет «сине-гранатовым» оформить трансфер.

Ольмо недавно выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании. В последнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 26-летний Дани отметился 4 голами и 5 результативными передачами.