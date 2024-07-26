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«Манчестер Сити» сделал предложение по трансферу полузащитника из Бундеслиги

26 Июля 2024 • 11:39 Комментировать

«Манчестер Сити» в ближайшее время может пополнить свои ряды новым полузащитником. По информации от Foot Mercato, «горожане» обратились к «РБ Лейпцигу» с предложением по трансферу Дани Ольмо.

Напомним, немецкий клуб требует за своего полузащитника в районе 60 миллионов евро. За трансфер Дани также борется каталонская «Барселона», но плохая финансовая ситуация пока не позволяет «сине-гранатовым» оформить трансфер.

Ольмо недавно выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании. В последнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 26-летний Дани отметился 4 голами и 5 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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