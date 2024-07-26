Кьеза может перейти в лондонский клуб

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза в это трансферное окно может перебраться в Английскую премьер-лигу. По информации от Tuttosport, в услугах итальянского футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

Как сообщает источник, английский клуб имеет серьёзные намерения и хочет закрыть сделку как можно быстрее. Отметим, что у Кьезы остался год по контракту с «Ювентусом», поэтому «старая синьора» вынуждена продать итальянца по скидке.

Кьезу ранее также связывали с «Ливерпулем», но команда Арне Слота охладила свой интерес к итальянцу. 26-летний Федерико забил 9 голов в последнем розыгрыше Серии А.