«Манчестер Юнайтед» хочет подписать игрока «Спортинга»

Капитан лиссабонского «Спортинга» Мортен Юльманн может сменить клубную прописку.

Как передаёт Football Transfers, 25-летний футболист попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», который видит в датчанине альтернативу Мануэлю Угарте, который, по всей видимости, останется в «ПСЖ» и не пополнит состав «красных дьяволов».

В прошлом сезоне опорный полузащитник «Спортинга» 49 раз появлялся на поле, четыре раза поразил ворота соперников и сделал столько же ассистов на партнёров. Трансферная стоимость датского футболиста оценивается в 40 миллионов евро.