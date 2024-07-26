Де Хеа хотят видеть в трёх чемпионатах

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, который пропустил сезон-2023/2024, имеет предложения из нескольких чемпионатов. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно сведениям источника, 33-летнего вратаря хотят видеть в МЛС, чемпионате Саудовской Аравии, а также Серии А. Итальянский чемпионат является для испанца предпочтительным вариантом.

С июля 2023 года Давид находится в статусе свободного агента. Он защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 по 2023 год. За национальную сборную Испании вратарь сыграл 45 поединков, в которых попустил 36 мячей. Его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро.