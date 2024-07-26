Наставник «Ливерпуля» ответил, будут ли у клуба новые футболисты

Арне Слот, рулевой «Ливерпуля», ответил на вопрос о возможных покупках клубом в летнее межсезонье.

- Что касается трансферов, то если будут какие-то новости, мы сообщим об этом. У нас очень хорошая команда, которая мне очень нравится. Будет странно для нас всех, если мы никого не купим. Думаю, кто-то к нам все-таки перейдёт. Сейчас нам остаётся ждать, когда все игроки вернутся в расположение клуба, - передаёт слова наставника Goal.

Ранее в СМИ была информация, что «Ливерпуль» хочет приобрести у «Реал Сосьедада» Такефусу Кубо, стоимость которого оценивается в 60 миллионов евро.