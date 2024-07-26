«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Интера»

Защитник сборной Нидерландов и миланского «Интера» Дензел Дюмфрис имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Tribal Football.

По сообщениям источника, в подписании латераля заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы включить в потенциальную сделку своего защитника Аарона Уан-Биссаку. Отмечается, что Дюмфрис хотел бы продолжить карьеру в футболке «красных дьяволов».

В минувшем сезоне чемпионата Италии 28-летний защитник провел 31 встречу. Дюмфрис отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.