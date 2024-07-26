«Ювентус» озвучил «Ливерпулю» требования по трансферу Бремера

Туринский «Ювентус» открыт к продаже своего центрального защитника Глейсона Бремера в «Ливерпуль». По информации от Football Insider, «старая синьора» требует за своего футболиста 60 миллионов евро.

Напомним, «Ливерпуль» всё ещё находится в поисках нового центрального защитника после того, как Жоэль Матип покинул команду на правах свободного агента. Пока неизвестно, готовы ли мерсисайдцы заплатить за Бремера требуемую сумму.

Ранее Бремер также был интересен другому английскому клубу – «Манчестер Юнайтед», но в настоящий момент манкунианцы работают над трансфером Маттейса де Лигта из «Баварии».