Де Брёйне и Роналду станут соперниками, не нужно осуждать футболиста за желание играть в Саудовской Аравии

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, можно ли ругать хавбека за переезд в не самую статусную лигу мира.

Слухи

В конце прошлой недели появилась информация, что 33-летний Де Брёйне договорился о переходе в саудовский «Аль-Иттихад». Однако спустя время новость была опровергнута. Неизвестно, кому верить в данной ситуации, но можно отметить, что не так давно в одном из своих интервью бельгиец положительно высказался о возможном переезде в Саудовскую Аравию, где можно хорошенько заработать на безбедную старость.

Карьера

У Де Брёйне не получилось закрепиться в «Челси» после перехода из «Генка» в 2012 году. Поездив по арендам, в январе 2014 года он отправился в Германию, где подписал контракт с «Вольфсбургом». За полтора года бельгиец настолько впечатлил всех своей игрой, что уже летом 2015 года немцы продали его в «Манчестер Сити» за 76 миллионов евро.

И вот уже девять лет Де Брёйне радует болельщиков «горожан» своей игрой, да и рядовых поклонников футбола тоже. Невозможно не восхищаться бельгийским талантом, который потрясающе читает игру. Не знаю, что за компьютер установлен в голове Де Брёйне, но у него определённо наилучшая прошивка.

За время, проведённое в «Манчестер Сити», бельгиец выиграл все возможные трофеи в Англии, а также покорил Лигу чемпионов и даже клубный чемпионат мира. Кажется, что пришло время что-то менять. Судя по последнему сезону, Де Брёйне всё ещё способен тащить «Манчестер Сити», но уже из последних сил.

Саудовская Аравия равно закат карьеры

Наверное, атакующий хавбек может провести один-два сезона на высоком уровне, но есть ли на это мотивация, когда на твоей полке уже нет места для новых медалей? Переезд в Саудовскую Аравию текущим летом — наилучшее решение для всех в данной ситуации, ведь у Де Брёйне остался всего год до конца контракта. Это значит, что сейчас у английского гранда есть последняя возможность заработать на его продаже. По ощущениям, если сейчас Де Брёйне останется, то летом 2025 года откажется от продления договора и всё же отправится на Ближний Восток.

Стоит ли осуждать Де Брёйне за возможный отъезд в Саудовскую Аравию? Конечно, нет. К 33 годам футболист добился всего, чего только мог, и если он чувствует, что не тянет, то почему бы не поехать и не поиграть в своё удовольствие, срубив при этом приличный кеш? Есть пример Андреаса Иньесты, который ушёл из «Барселоны» в 2018 году, почувствовав, что больше не соответствует уровню такого клуба. Однако по сей день в свои 40 лет он продолжает пылить в ОАЭ, просто наслаждаясь футболом.

Дмитрий Миляев