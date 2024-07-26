Форвард Джо Хьюгилл, который принадлежит «Манчестер Юнайтед», продолжит карьеру в другом английском клубе. Игрок перебрался в «Уиган» на правах аренды, рапортует клубная пресс-служба. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца следующего сезона.

Стоит отметить, что вторую половину прошлого сезона Хьюгилл провел в аренде за «Бёртон Альбион». Нападающий принял участие в 30 поединках, отметившись девятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его рыночная стоимость оценивается в 200 тысяч евро.

В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» финишировал на восьмом месте.