Тренер «Ливерпуля» отреагировал на интерес «Реала» к Тренту

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот поделился мыслями о возможном переходе защитника Трента Александера-Арнольда в мадридский «Реал».

«Наверное, мой ответ будет скучным. Думаю, вы это уже слышали раньше. Ситуация с контрактом не обсуждается, поэтому просто продолжайте задавать вопросы», - передает слова нидерландского специалиста портал Goal.com.

Трент выступает за мерсисайдский коллектив с лета 2016 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025-го. Трансферная стоимость латераля оценивается в 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне АПЛ защитник сыграл 28 матчей, забил три гола и отдал четыре ассиста.