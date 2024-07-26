«Челси» принял решение по Галлахеру

Лондонский «Челси» определился с планами по центральному полузащитнику Конору Галлахеру. Как стало известно журналистам Teamtalk, английский клуб готов отпустить футболиста в мадридский «Атлетико».

В стане «матрасников» считают, что Конор идеально подходит под игровую модель главного тренера Диего Симеоне. Самого полузащитника привлекает такой вариант продолжения карьеры. Трансферная стоимость Галлахера оценивается в 50 миллионов евро. Его контракт с «Челси» рассчитан до середины 2025 года.

В сезоне-2023/2024 полузащитник принял участие в 50 встречах. Он забил семь голов и сделал девять результативных передач.