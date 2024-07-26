Экс-тренер «Ливерпуля» рассказал, что ему не нравится в Месси

Экс-тренер голкиперов «Ливерпуля» Джон Ахтерберг поделился мнением о звездном аргентинском форварде Лионеле Месси, ныне выступающем за американский клуб «Интер Майами».
«У него есть высокомерие, и это мне не нравится в нем. Меня привлекают его игровые навыки, но когда мы играли против него, то он часто нырял. Получил штрафной и потом забил. Мне понравился момент, когда Робертсон ударил его во время поединка», - передает слова специалиста Anfield Watch.
В Европе Месси известен по выступлениям за каталонскую «Барселону» и французский «ПСЖ». С лета 2023 года 37-летний аргентинец играет за «Интер Майами».
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