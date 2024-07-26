Экс-тренер «Ливерпуля» рассказал, что ему не нравится в Месси

«У него есть высокомерие, и это мне не нравится в нем. Меня привлекают его игровые навыки, но когда мы играли против него, то он часто нырял. Получил штрафной и потом забил. Мне понравился момент, когда Робертсон ударил его во время поединка», - передает слова специалиста Anfield Watch.