Экс-тренер «Ливерпуля» выбрал между Роналду и Месси

Экс-тренер «Ливерпуля» Джон Ахтерберг выбрал между португальским форвардом Криштиану Роналду и аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Месси может творить чудеса на поле, поэтому он нравится мне больше. Криштиану тоже потрясающий футболист. Но мой выбор в пользу Лионеля», - передает слова специалиста Anfield Watch.

Напомним, что в настоящий момент 37-летний Месси является футболистом американского клуба «Интер Майами». 39-летний Роналду, в свою очередь, выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

На счету Лионеля восемь «Золотых мячей», а в активе Криштиану пять аналогичных наград.