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Мареска решил, на какой позиции будет использовать Палмера в «Челси» слухи

26 Июля 2024 • 06:49 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска определился с предпочтительной позицией для Коула Палмера.

В крайне успешном для себя сезоне-2023/24 – дебютном после перехода в «Челси» – англичанин чаще всего задействовался Маурисио Почеттино либо на острие атаки, либо на правом фланге, либо под нападающим в роли «десятки». Судя по всему, у нового тренера другие планы на 22-летнего игрока: по данным журналиста Кирана Джилла, Мареска собирается окончательно перевести Палмера в центр полузащиты.

В активе экс-футболиста «Манчестер Сити» 25 забитых мячей и 15 ассистов в 45 поединках за «Челси» во всех турнирах прошедшей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Мареска Маурисио Почеттино Коул Палмер ещё теги

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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