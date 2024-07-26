Мареска решил, на какой позиции будет использовать Палмера в «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска определился с предпочтительной позицией для Коула Палмера.

В крайне успешном для себя сезоне-2023/24 – дебютном после перехода в «Челси» – англичанин чаще всего задействовался Маурисио Почеттино либо на острие атаки, либо на правом фланге, либо под нападающим в роли «десятки». Судя по всему, у нового тренера другие планы на 22-летнего игрока: по данным журналиста Кирана Джилла, Мареска собирается окончательно перевести Палмера в центр полузащиты.

В активе экс-футболиста «Манчестер Сити» 25 забитых мячей и 15 ассистов в 45 поединках за «Челси» во всех турнирах прошедшей кампании.