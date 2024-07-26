Мадуэке: «Идеи Марески подходят «Челси», но потребуется время»

Вингер «Челси» Нони Мадуэке высказался о новом главном тренере команды Энцо Мареске.

Итальянский наставник был назначен на место покинувшего клуб Маурисио Почеттино. В первом контрольном матче под руководством Марески «синие» сыграли вничью с «Рексхэмом» (2:2).

«Новый тренер, новый тактический подход. Потребуется некоторое время, чтобы идеи начали работать, но, судя по увиденному, могу сказать, что выглядит это многообещающе. Это не тот стиль, что был раньше, но я чувствую, что он нам подходит», – приводит журналист Киран Джилл слова Мадуэке.

27 июля «Челси» проведёт товарищескую встречу с шотландским «Селтиком».