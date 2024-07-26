Агент Бастони назвал два топ-клуба, которые хотели подписать игрока

Агент Алессандро Бастони рассказал об интересе к центральному защитнику миланского «Интера» со стороны европейских грандов.

Итальянский игрок давно считается целью топ-клубов из ведущих чемпионатов, что не помешало ему заключить с «нерадзурри» новый долгосрочный договор в прошлом году.

«Манчестер Сити» делал запрос по Алессандро много лет назад, недавно обращался «Реал». «Интер» хочет побеждать, поэтому не собирается продавать своих лучших игроков, к коим относится Бастони», – приводит Madrid Xtra слова представителя 25-летнего центрбека.

В активе Алессандро Бастони 201 поединок за «Интер» во всех соревнованиях.