«Аль-Иттихад» отказался от Эдерсона и Облака

Саудовский «Аль-Иттихад» выбыл из гонки за голкиперами Эдерсоном и Яном Облаком.

Бразилец, выступающий за «Манчестер Сити», был готов к переезду в Саудовскую Аравию и ответил клубу из Джидды согласием, но «горожан» предложение не удовлетворило. По сведениям журналиста Руди Галетти, теперь «Аль-Иттихад» окончательно выходит из сделки по 30-летнему вратарю. Представитель мадридского «Атлетико» Ян Облак также более не рассматривается в качестве трансферной цели.

В «Аль-Иттихаде» сосредоточатся на других кандидатурах, среди которых фигурирует 31-летний голкипер «Вест Хэма» Альфонс Ареола.