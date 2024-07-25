​Сунесс: «Бруну Фернандеш - не лидер»

Бывший наставник «Ливерпуля» Грэм Сунесс скептически относится к нападающему «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу. Он не видит в нём лидерских качеств и считает, что в ближайшее время в этом смысле ничего не изменится.

- Я считаю парадоксальным, что в одном из лидеров мирового футбола, «Манчестер Юнайтед», нет настоящего лидера. Бруну Фернандеш капитан команды - но не лидер. Он не ведёт себя как лидер. У него нет должной психической закалки, когда дела идут плохо, он нервничает больше всех, - цитирует слова Сунесса derbyderbyderby.it.

Новый сезон английского чемпионата начнётся 16 августа.