Лондонский «Арсенал» может пополнить звезда прошедшего Евро-2024 в Германии, испанский хавбек Фабиан Руис. Такой новостью в соцсети делится журналист Дункан Каслс.

Ранее сообщалось о том, что клуб Руиса, «ПСЖ» не против продать игрока, несмотря на его фееричную игру на первенстве Европы в Германии. У парижан есть планы по усилению центра поля.

«Арсенал» же, напомним, возглавляет уже пятый год молодой испанский специалист, соотечественник Руиса Микель Артета. В прошлом сезоне «канониры» опять не стали чемпионами, взяв серебряные медали АПЛ.

Сборная Испании с Руисом всего десяток дней назад стала чемпионом Европы, обыграв в финале сборную Англии (2:1). Во всех семи поединках на Евро «красная фурия» победила.

Что там с трансфером Калафьори