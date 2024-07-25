Испанский вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага может покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно.

Как утверждает Relevo, «синие» готовы продать 29-летнего голкипера, если поступит предложение в районе 15 миллионов евро.

Напомним, прошлый сезон Кепа провел в аренде в мадридском «Реале», однако текущим летом вернулся в «Челси». Испанец принадлежит лондонскому коллективу с 2018 года. За это время он появился на поле в 163 матчах во всех турнирах, пропустил 175 голов и 59 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт Кепы с «Челси» рассчитан до середины 2025 года.