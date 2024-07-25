Райан Сессеньон вернётся в родной «Фулхэм»

24-летний полузащитник Райан Сессеньон продолжит карьеру в родном «Фулхэме». Новостью о грядущем свободном трансфере делится Sky Sports.

Этим летом Райан покинул лондонский «Тоттенхэм» свободным агентом. Пять лет назад «шпоры» заплатили за воспитанника тому же «Фулхэму» 27 млн евро. За пять лет в Северном Лондоне Райан лишь однажды уходил в аренду, было это в сезоне-2020/21, когда футболист выступал за «Хоффенхайм» в Германии.

«Фулхэм» в минувшем сезоне сохранил прописку в АПЛ, заняв в таблице 13-е место с 47 баллами в активе.

Портал Transfermarkt оценивает Сессеньона в 10 млн евро.