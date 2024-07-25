Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» договорился о трансфере защитника «Ренна» слухи

25 Июля 2024 • 15:38 Комментировать

Защитник «Ренна» Гела Дуэ в ближайшее время станет новым игроком «Челси». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По данным источника, покупка 21-летнего футболиста обойдется «синим» в семь миллионов евро плюс два миллиона в качестве бонусных выплат.

Уточняется, что сразу же после покупки «Челси» отдаст Дуэ в аренду «Страсбургу».

В прошлом сезоне защитник появился на поле в 35 матчах во всех турнирах и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Действующий трудовой договор Дуэ с «Ренном» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в семь миллионов евро.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ренн Страсбург трансферы футбола - лето 2024 Гела Дуэ ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Гвардиола восхищён последним трансфером «Манчестер Сити» Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 «Манчестер Сити» зашёл замену де Брёйне в сборной Англии, цена вопроса - 80 млн евро Гюндоган получил предложение и может покинуть «Барселону» Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду ​Коке: «Морату оскорбляли даже в ресторанах» «Спартак» подпишет Промеса при одном условии Эдерсон решил покинуть «Манчестер Сити» и заработать 75 млн евро
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 У «Реала» есть серьёзная проблема Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список
Спортивные новости
Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Июля
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» договорился о трансфере защитника «Ренна» слухи
14:40 · Англия. Премьер-лига
Уан-Биссака отказал «Вест Хэму» и хочет перейти в «Интер» слухи
14:35 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» опережает «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Мазрауи слухи
14:04 · Англия. Премьер-лига
Альварес всё ещё хочет покинуть «Манчестер Сити» 1
12:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» решил, за сколько продаст Санчо
12:25 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» всё ещё пытается купить центрального защитника «Милана»
11:59 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ может перехватить Довбика у «Атлетико»
11:18 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Арсенала» может перейти в «Интер»
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» интересуется полузащитником «Челси»
10:15 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» уверен в трансфере полузащитника «Челси»
07:55 · Англия. Премьер-лига
Холанн прокомментировал первый матч за «Манчестер Сити» в новом статусе
07:43 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ начал переговоры с Фелишем 1
07:32 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не может договориться с «Манчестер Сити» по звёздному игроку 1
06:41 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму предложил «Атлетико» за Галлахера слухи
06:20 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» предлагает за Лукаку на 10 млн евро меньше, чем требует «Челси» 2
06:02 · Англия. Премьер-лига
Регилон готов вернуться в «Манчестер Юнайтед»
05:39 · Англия. Премьер-лига
«Жирона» нашла замену Савио в английском топ-клубе
05:19 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл поделился мнением о новом тренере «Челси» Мареске
05:10 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» близок к рекордной продаже
01:09 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо высказался о возможном переходе Маркоса Алонсо в «Манчестер Юнайтед»
00:54 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «У «Челси» фантастический состав»
00:46 · Англия. Премьер-лига
Президент «Реал Сосьедада» отреагировал на слухи о продаже Кубо в «Ливерпуль»
00:37 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» объявил о подписании звезды «Астон Виллы» официально
00:26 · Англия. Премьер-лига
«Милан» предложил за игрока «Тоттенхэма» на 3 млн евро меньше, чем требуется
00:07 · Англия. Премьер-лига
Мареска назвал разницу между «Челси» и «Манчестер Сити» с «Арсеналом» 1
Все новости
Рекомендуем