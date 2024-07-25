Защитник «Ренна» Гела Дуэ в ближайшее время станет новым игроком «Челси». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По данным источника, покупка 21-летнего футболиста обойдется «синим» в семь миллионов евро плюс два миллиона в качестве бонусных выплат.

Уточняется, что сразу же после покупки «Челси» отдаст Дуэ в аренду «Страсбургу».

В прошлом сезоне защитник появился на поле в 35 матчах во всех турнирах и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Действующий трудовой договор Дуэ с «Ренном» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в семь миллионов евро.