Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака не перейдёт в английский «Вест Хэм». Об сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По сведениям источника, 26-летний футболист не захотел переходить в «Вест Хэм» и выбрал «Интер». Утверждается, что если миланский клуб не сможет договориться с «Манчестер Юнайтед» по трансферу англичанина, то игрок присоединится к «Интеру» летом 2025 года на правах свободного агента.

Уан-Биссака выступает за «красных дьяволов» с 2019 года. В прошлом сезоне защитник появился на поле в 30 встречах с учетом всех турниров и записал в свой актив три результативные передачи.