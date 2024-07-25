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«Вест Хэм» опережает «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Мазрауи слухи

25 Июля 2024 • 14:35 Комментировать

Защитник мюнхенской «Баварии» Нуссер Мазрауи близок к переходу в «Вест Хэм». Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» продолжает сохранять интерес к 26-летнему игроку, однако в настоящий момент «Вест Хэм» опережает конкурентов в борьбе за Мазрауи.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова отпустить своего игрока в летнее трансферное окно за 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мазрауи принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Трудовой договор защитника с «Баварией» рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Вест Хэм Нуссер Мазрауи трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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