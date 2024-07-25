Защитник мюнхенской «Баварии» Нуссер Мазрауи близок к переходу в «Вест Хэм». Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» продолжает сохранять интерес к 26-летнему игроку, однако в настоящий момент «Вест Хэм» опережает конкурентов в борьбе за Мазрауи.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова отпустить своего игрока в летнее трансферное окно за 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мазрауи принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Трудовой договор защитника с «Баварией» рассчитан до 2026 года.