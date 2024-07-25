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Альварес всё ещё хочет покинуть «Манчестер Сити»

25 Июля 2024 • 14:04 Комментировать (1)

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес всё ещё хочет покинуть свою команду в это трансферное окно. По информации от журналиста Сэма Ли, аргентинец хочет перебраться в страну с более тёплым климатом.

«Манчестер Сити» хочет получить за Альвареса в районе 70 миллионов евро без учёта бонусов. Ни один из заинтересованных клубов пока не готов удовлетворить финансовые требования «горожан».

Ранее сообщалось, что Альварес хочет покинуть «Манчестер Сити», чтобы получать больше игровой практики и выступать на родной позиции в центре нападения. Ранее Хулиан был интересен лондонскому «Челси» и каталонской «Барселоне».

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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
25 Июля 2024 в 14:23
он бы Барсе идеально подошел вместо Левы, по краям быстрые Ямаль и Уильямс, в центре Гави и Педри, это основа команды лет на 10.
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