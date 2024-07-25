«Манчестер Юнайтед» решил, за сколько продаст Санчо

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с атакующим полузащитником Джедоном Санчо, если за него заплатят необходимую сумму.

Согласно сведениям портала Todofichajes, руководство «красных дьяволов» хочет выручить с продажи футболиста 40 миллионов евро. В услугах вингера заинтересован французский «ПСЖ».

В прошлом сезоне Санчо вторую половину провел в аренде за дортмундскую «Боруссию». Полузащитник отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Джедон выступает за «красных дьяволов» с июля 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2026-м.