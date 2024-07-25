«Ньюкасл» всё ещё пытается купить центрального защитника «Милана»

«Ньюкасл» всё ещё пытается приобрести у «Милана» центрального защитника Малика Тиава. По информации от The Times, «сороки» не оставляют попытки заполучить немецкого футболиста.

Сообщается, что «Ньюкасл» готов заплатить за 22-летнего центрального защитника в районе 40 миллионов евро компенсации. «Сороки» продолжают вести переговоры с «Миланом» и надеются найти компромисс в ближайшее время.

Тиав успел провести два сезона в составе «Милана». В 2022 году футболист перебрался в команду из гельзенкирхенского «Шальке». В прошлом сезоне Малик отметился одной результативной передачей в 21 матче чемпионата Италии.