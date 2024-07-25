Клуб АПЛ может перехватить Довбика у «Атлетико»

На украинского центрфорварда «Жироны» Артёма Довбика появился новый претендент. Как сообщает в социальных сетях инсайдер Матео Моретто, заполучить нападающего в свои ряды хочет лондонский «Вест Хэм».

«Молотобойцы» готовы побороться за голеадора с мадридским «Атлетико», который до недавнего времени считался главным претендентом на игрока. Также в услугах футболиста заинтересована «Рома».

В прошлом сезоне Довбик принял участие в 41 поединке за «Жирону». Нападающий записал себе в актив 25 забитых мячей и десять голевых передач. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Артёма составляет 35 миллионов евро.