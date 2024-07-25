Защитник «Арсенала» может перейти в «Интер»

Защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивиор этим летом может перебраться в миланский «Интер». Как сообщает Evening Standard, «нерадзурри» надеются, что «канониры» как можно скорее закроют сделку по Рикардо Калафьори из «Болоньи». Это позволит «Интеру» ускорить переговоры по трансферу Кивиора.

Напомним, в услугах Якуба ранее также был заинтересован туринский «Ювентус», который тренирует Тьяго Мотта, работавший с Кивиором в «Специи». «Интер» надеется обойти «старую синьору» в гонке за 24-летним поляком.

Кивиор выступает за «Арсенал» с января 2023 года. Руководство не против отпустить футболиста в это трансферное окно.