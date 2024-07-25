«Фиорентина» интересуется полузащитником «Челси»

Полузащитник Чезаре Казадеи, правами на которого владеет лондонский «Челси», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате.

Согласно сведениям журналиста Фабрицио Романо, в подписании 21-летнего футболиста заинтересована «Фиорентина». В ближайшее время клубы могут начать переговорный процесс. Трудовое соглашение Чезаре с «пенсионерами» рассчитано до середины 2028 года, а его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник провел 11 поединков, не отметившись голевыми действиями.