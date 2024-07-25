«Атлетико» уверен в трансфере полузащитника «Челси»

Мадридский «Атлетико» уверен в том, что сможет оформить трансфер полузащитника лондонского «Челси». Речь идёт о Коноре Галлахере, у которого остался год по контракту с «пенсионерами».

Как сообщает Team Talk, «Атлетико» действительно верит, что трансфер Галлахера состоится. Сам футболист открыт к переезду в Испанию и уже узнавал у своих друзей по поводу жизни в этой стране.

Ранее сообщалось, что «Челси» не горит желанием продлевать контракт с Галлахером, который в прошлом сезоне чаще всего выводил свою команду на поле с капитанской повязкой. В последнем розыгрыше АПЛ 24-летний Конор отметился 5 голами и 7 ассистами.