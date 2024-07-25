«Ливерпуль» может сорвать громкий трансфер «Реала»

Защитник Трент Александер-Арнольд может подписать новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем», об этом рапортуют журналисты CaughtOffside.

Как стало известно источнику, руководство мерсисайдского топ-клуба предлагает латералю соглашение до лета 2029 года. Стороны ведут переговоры. Действующий трудовой договор между сторонами истекает летом 2025-го.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Тренту со стороны мадридского «Реала».

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Александер-Арнольд провел 28 матчей, записав на свой счет три забитых мяча и четыре голевые передачи.

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