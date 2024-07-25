Холанн прокомментировал первый матч за «Манчестер Сити» в новом статусе

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал свой первый матч за «горожан» в статусе капитана.

«Для меня огромная честь впервые надеть капитанскую повязку», - оставил сообщение норвежский бомбардир в своих социальных сетях.

Напомним, что «Манчестер Сити» провел товарищескую встречу против шотландского «Селтика». Матч получился очень результативным и завершился поражением команды Хосепа Гвардиолы со счетом 3:4. Холанн в этой встрече отметился одним голом. Следующий контрольный поединок «горожане» проведут против «Милана».

«Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ в прошлом сезоне.