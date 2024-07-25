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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ начал переговоры с Фелишем

25 Июля 2024 • 07:43 Комментировать

Вингер сборной Португалии и мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш может попробовать свои силы в Английской премьер-лиге. В подписании игрока заинтересована бирмингемская «Астон Вилла».

Как сообщил в социальных сетях инсайдер Аарон Домингес, представители английского клуба вступили в переговоры с агентом португальца. В трансфере Фелиша лично заинтересован главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери.

В прошлом сезоне Жоау поучаствовал в 54 поединках, записав себе в актив 13 забитых мячей и семь голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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