Клуб АПЛ начал переговоры с Фелишем

Вингер сборной Португалии и мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш может попробовать свои силы в Английской премьер-лиге. В подписании игрока заинтересована бирмингемская «Астон Вилла».

Как сообщил в социальных сетях инсайдер Аарон Домингес, представители английского клуба вступили в переговоры с агентом португальца. В трансфере Фелиша лично заинтересован главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери.

В прошлом сезоне Жоау поучаствовал в 54 поединках, записав себе в актив 13 забитых мячей и семь голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.