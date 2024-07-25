«Барселона» не может договориться с «Манчестер Сити» по звёздному игроку

Каталонская «Барселона» не может договориться с «Манчестер Сити» по переходу португальского латераля Жоау Канселу, об этом информирует Mundo Deportivo.

Как стало известно журналистам, «сине-гранатовые» предложили сумму, которая не соответствует требованиям английского гранда. «Горожане» хотят получить больше денег за игрока. При этом размер предложения «Барселоны» не раскрывается.

Канселу присоединился к «Манчестер Сити» летом 2019 года. Контракт футболиста истекает в 2027-м.

В прошлом сезоне Жоау играл за каталонцев на правах аренды. Защитник поучаствовал в 42 встречах, забил четыре мяча и отдал пять ассистов.